Центр соцобслуживания Великолукского района наказали за нарушение закупки продуктов переработки зерна

17:10, 09 апреля 2018, ПАИ

Центр социального обслуживания Великолукского района привлекли к административной ответственности за нарушение правил закупки продуктов переработки зерна, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Отмечается, что должностные лица ведомственного отдела государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна провели плановую проверку в отношении Центра социального обслуживания Великолукского района в части осуществления закупок круп.

По результатам проверки выявили нарушения государственных стандартов в части маркировки круп, закупаемых по государственным контрактам для бюджетных организаций. Учреждение привлечено к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ.

Как пояснили в пресс-службе, в соответствии с нормативными документами в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, маркировка пищевой продукции должна содержать наименование, позволяющее достоверно её характеризовать и отличать от другой продукции.