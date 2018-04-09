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Общество

Михаил Ведерников поддержал спортивные и патриотические проекты, которые будут реализованы в рамках #Команды2018 (ВИДЕО)

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поддержал ряд спортивных и патриотических проектов, которые будут реализованы в регионе. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с презентации проекта #Команда2018.

Студентка ПсковГУ Глория Тесля рассказала, что часто встречалась с ветеранами, после чего у нее возникла мысль о необходимости сохранить память о них, их истории. «Внуки истории» - проект про каждого из нас. Мы снимаем воспоминания ветеранов и даем шанс  молодому поколению увековечить память своей семьи», - пояснила студентка. По её словам, проект уже получил распространение среди горожан, «он готов жить».

Также она сообщила о желании реализовать проект «Улицы героев». «Немногие знают, в честь кого названы улицы региона, хотелось бы вместе с историками создавать буклеты, чтобы познакомить псковичей с героями и историей улиц. Можно сделать видеозарисовки про людей, в честь которых названы эти улицы», - отметила Глория Тесля.

Михаил Ведерников сказал, что на оргкомитете будет возможность презентовать проект, и он будет включен в список обязательных мероприятий.

Известный российский балетмейстер Гедиминас Таранда заметил, что ролики с рассказами должны транслироваться не только в соцсетях, но и на телевидении, и на улицах города.

Представитель Псковской региональной спортивной общественной организации «ПРО СПОРТ» Артур Екабсон напомнил, что в прошлом году состоялись соревнования по бегу по пересеченной местности. Они включали 5 этапов в 5 локациях в течение 5 месяцев. «Много было приезжих, больше, чем мы ожидали», - заметил Артур Екабсон. По его словам, организация выиграла грант на подобное мероприятие для детей, он будет проведено в этом году. «Теперь мы хотим сделать участие абсолютно бесплатным для всех - такой праздник спорта, визитная карточка региона», - добавил он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что областные власти уже поддерживают этот проект: «Будем вместе его реализовывать».

Также врио губернатора отметил, что, возможно, система областных грантов подвергнется корректировке, так как этот инструмент должен быть гибким для общественников. Он уточнил, что на этот год система останется неизменной.   

Руководитель военно-патриотического клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов предложил реализовать проект по дворовому футболу. Его задача - объединить дворовые команды в общую систему. Также он выступил с инициативой провести чемпионат области по дворовому футболу на кубок губернатора.

«Идея хорошая. Мы ее тоже прорабатывали», - сказал врио главы региона. По его словам, было бы здорово иметь возможность получить билеты на чемпионат мира по футболу 2018, чтобы представители дворовых команд смогли съездить на матч в Санкт-Петербург. Также Михаил Ведерников подчеркнул, что в Пскове должна появиться хорошая спортивная площадка, чтобы там могли проходить и международные соревнования по воркауту. «Псковом мы не ограничимся», - заверил он и пообещал поддержку в реализации проекта по дворовому футболу.

Также в ходе мероприятия выступили представители «Университета третьего возраста», которые заявили, что дружат с молодежью и готовы вступить в проект #Команда2018.

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