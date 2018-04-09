Сергей Елизаров заявил о готовности поддержать проект #Команда2018

17:06, 09 апреля 2018, ПАИ

«Все, что связано со спортом, я целиком и полностью поддерживаю», - активист Общероссийского народного фронта в Псковской области Сергей Елизаров. Так он прокомментировал Псковскому агентству информации проект #Команда2018, который будет реализован в регионе по инициативе врио губернатора Михаила Ведерникова.

Сергей Елизаров отметил, что сам активно занимается триатлоном, и напомнил, что планирует выступать на Чемпионате Европы. Он заверил, что поддержит всё, что от него потребуется, и заявил о готовности проводить тренировки и массовые забеги.

Общественник добавил, что четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов будет оказывать методическую поддержку, и выразил надежду, что это будет толчком для региона в области спортивной гимнастики.

Напомним, сегодня, 9 апреля, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников презентовал проект #Команда2018. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан, готовых действовать. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.