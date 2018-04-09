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Общество

Нина Каштанова: Организация работы полигона меня устраивает, ее можно контролировать

«Организация работы полигона меня устраивает, ее можно контролировать», – прокомментировала корреспонденту Псковского агентства информации ситуацию с порховским полигоном твёрдых коммунальных отходов по итогам состоявшегося 5 апреля круглого стола «Актуальные организационно-правовые аспекты организации захоронения ТКО на территории МО «Порховский район» член Общественного совета при Госкомитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Нина Каштанова.

«Работа ведется на достойном уровне, – отметила она. – Мусор на полигон везется уже перебранный, а не всё подряд туда валят. И его не так много».  

По ее словам, на круглом столе шёл конструктивный разговор: «Всё можно решить, – добавила Нина Каштанова. – Обсудили все вопросы. На круглом столе никто не на кого не нападал и никто не возмущался. По крайней мере, впечатления после круглого стола остались позитивные».

«Благодаря тому, что сейчас открылся полигон, исчезли стихийные завалы мусора вдоль дороги, появилась система. Движение идет в правильном направлении», –  подчеркнула она.

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  • Ситуация с ТБО в Псковской области
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