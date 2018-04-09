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«Европу», «Новое Завеличье», «Образцовый квартал» и «Пятый элемент» посетят участники очередного «Тура по новостройкам» 14 апреля

14 апреля в рамках очередного «Тура по новостройкам» псковичи смогут четыре жилых комплекса: «Европа» (Венская, 5), «Новое Завеличье» (Балтийская, 1б), «Образцовый квартал» (Крестки, 7) и «Пятый элемент» (Инженерная 110). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда – Псков».

Тур – это возможность побывать на площадке, пообщаться с застройщиком и без посредника на выгодных условиях приобрести новенькую квартиру. У всех участников Тура будет возможность своими глазами оценить качество используемых материалов, выбрать наиболее комфортную квартиру с точки зрения ее расположения в доме и индивидуальных пожеланий будущего новосела.

Записаться в Тур можно по телефону (8112) 702-042. Отъезд 14 марта в 11:00 от редакции «Комсомолки» на Пароменской, 21/33.

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