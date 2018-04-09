Федерация автоспорта примет участие в #Команде2018 с проектами, направленными на развитие автотуризма и инфраструктуры

17:51, 09 апреля 2018, ПАИ

Федерация автоспорта Псковской области обязательно примет участие в проекте #Команда2018, который был представлен сегодня, 9 апреля, врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент федерации Олег Мыслевич.

По его словам, у Федерации автоспорта Псковской области запланировано много проектов. Он заметил, что старт проекта #Команда2018 намечен на 18 мая, а с 17 по 20 мая будет проходить 3-й этап Чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы-2018». «Мы посчитали это добрым знаком», - заявил Олег Мыслевич. Кроме того, финал проекта намечен на 18 сентября, а 15-16 сентября состоится финальный этап ралли «Трофей Александра Невского».

«Инициатива мне нравится, мы будем участвовать», - подчеркнул президент федерации. По его мнению, самое важное - чтобы инициативные хорошие проекты были поддержаны. «Я вижу желание врио губернатора объединить вокруг себя людей, которые хотят сделать область более развитой и комфортной для проживания», - заявил Олег Мыслевич.

Он также отметил, что проекты Федерации автоспорта Псковской области нацелены на развитие туристического потенциала региона, увеличение турпотока, развитие автотуризма и инфраструктуры для автомобилистов и людей, которые любят путешествовать на машинах, отдыхать на природе. Олег Мыслевич считает, что эта отрасль тоже должна развиваться. «Мы со своей стороны готовы такие направления поддерживать», - заключил Олег Мыслевич.

Напомним, сегодня, 9 апреля, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников презентовал проект #Команда2018. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан, готовых действовать. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.