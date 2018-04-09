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Происшествия

Великолучанин убил незнакомца в баре

8 апреля в одном из баров в города Великие Луки в результате черепно-мозговой травмы скончался мужчина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, между ним и еще одним посетителем произошла потасовка, в результате которой потерпевший упал и ударился головой об пол. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

По данному факту следственным отделом по городу Великие Луки Следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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