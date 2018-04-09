Дина Дымова о проекте #Команда2018: От вложенной энергетики зависит любое дело

18:06, 09 апреля 2018, ПАИ

«Проект очень хороший. Любая инициатива хороша, потому что от вложенной энергетики зависит любое дело», – сообщила корреспонденту Псковскому агентству информации представитель Федерации восточных боевых единоборств Псковской области Дина Дымова, комментируя представленный сегодня, 9 апреля, проект #Команда2018.

«Мне понравилось мероприятие и понравилась подача проекта, а также то, насколько Михаил Юрьевич [Ведерников, врио губернатора Псковской области] включился в проект, – отметила она. – Свой проект у нас зреет, и если в апреле он сформируется, то, возможно, мы примем участие».

По словам Дины Дымовой, ей приятно, что в проект включилась молодежь: «У молодежи всегда куча энергии и хорошие амбиции, необломанные жизнью крылья». «В хороших проектах наш город очень остро нуждается», – подчеркнула она.

Напомним, сегодня, 9 апреля, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников презентовал проект #Команда2018. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан, готовых действовать. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.