Псковский Красный Крест приглашает псковичей принять участие в акции «Пасхальной радостью делюсь»
Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» информирует о старте благотворительной акции «Пасхальной радостью делюсь».
Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в ходе акции планируется собрать продукты (апельсины, мандарины, яблоки, пасхальные куличи) для больных, получающих лечение в Псковском тубдиспансере.
Отмечается, что итогом акции станет раздача собранных продуктов больным 17 апреля в Псковском тубдиспансере.
Акция по сбору продуктов и открыток продлится с 9 апреля по 14 апреля по адресу: Псков, улица Советская, 85. Справки по телефону 72-20-88, электронная почта Redcross-pskov@mail.ru