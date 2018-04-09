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Общество

Псковский Красный Крест приглашает псковичей принять участие в акции «Пасхальной радостью делюсь»

Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» информирует о старте благотворительной акции «Пасхальной радостью делюсь».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в ходе акции планируется собрать продукты (апельсины, мандарины, яблоки, пасхальные куличи) для больных, получающих лечение в Псковском тубдиспансере.

Отмечается, что итогом акции станет раздача собранных продуктов больным 17 апреля в Псковском тубдиспансере.

Акция по сбору продуктов и открыток продлится с 9 апреля по 14 апреля по адресу: Псков, улица Советская, 85. Справки по телефону 72-20-88, электронная почта Redcross-pskov@mail.ru

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