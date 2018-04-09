Администрация Пскова приглашает предпринимателей принять участие в месячнике по уборке города

18:00, 09 апреля 2018, ПАИ

Отдел потребительского рынка и услуг администрации города напоминает руководителям предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, индивидуальным предпринимателям, что с 1 по 30 апреля в Пскове проходит месячник по благоустройству и санитарной уборке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соответствии с правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова, утвержденных решением Псковской городской Думы от 29 апреля 2011 года № 1692, владельцы предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания обязаны осуществить санитарную уборку и очистку территорий:

- произвести влажную уборку фасадов и внешних элементов торговых объектов, а также произвести очистку торговых объектов от расклеенных на них объявлений, афиш, плакатов;

- произвести покраску, ремонт объектов по мере необходимости;

- убрать и содержать прилегающую к торговым объектам территорию (нестационарные торговые объекты - 5 метров, стационарные торговые объекты - 10 метров по периметру, рынки - 15 метров по периметру объекта; при наличии ограждения - 15 метров от ограждения).

Администрация города обращает внимание, что владельцам предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания запрещается:

- устанавливать к торговым объектам пристройки, козырьки, навесы, не предусмотренные согласованными проектами, использовать их под складские цели;

- самовольно устанавливать нестационарные торговые объекты, летние кафе, оборудование и приспособления для торговли;

- оставлять на улицах, бульварах, парках, скверах и других местах после окончания торговли передвижные тележки, лотки, контейнеры, другое торговое оборудование и не убранные после торговли отходы;

- загромождать противопожарные разрывы между торговыми объектами материалами, оборудованием, тарой, отходами производства и потребления;

- складировать тару непосредственно у торговых объектов и прилегающей территории к торговому объекту.

С целью формирования единого общегородского плана-графика проведения месячника на территории Пскова отдел потребительского рынка и услуг администрации города просит руководителей предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, индивидуальных предпринимателей проинформировать о сроках проведения санитарной уборки и очистки прилегающих территорий объектов.

Контактная информация: Отдел потребительского рынка и услуг администрации Пскова, электронная почта: opru@pskovadmin.ru, телефон: 29-10-64; 29-10-65; 29-10-66.