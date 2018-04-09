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Общество

Правительство РФ упростило порядок получения бессрочной инвалидности

Правительство РФ расширило список заболеваний для получения бессрочной инвалидности, пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление вице-премьера Ольги Голодец.

Сообщается, что обновленный перечень заболеваний включает в себя ряд новых критериев. Прежде всего, в список добавлены все хромосомные аномалии, включая синдром Дауна, включены цирроз печени, глухота, слепота, детский церебральный паралич. Помимо этого, упростили порядок установления инвалидности для таких видов заболеваний, как пороки развития челюстно-лицевой области, сколиоз, аутизм и ряда заболеваний, которыми часто болеют дети, сообщает телеканал «360». По словам вице-премьера, это психические расстройства. Этот факт, по ее мнению, свидетельствует о необходимости пересмотра работы всей системы признания несовершеннолетних недееспособными.

Ольга Голодец отметила, что обновленные правила получения инвалидности коснутся всех инвалидов, проживающих в России. В настоящее время их число насчитывает 12 млн человек, из них 651 тыс. – это дети. Постановление об изменении правил признания людей инвалидами в конце марта подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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