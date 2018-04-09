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Общество

Туроператоры из Москвы и Санкт-Петербурга побывали в Полистовском заповеднике

В минувшие выходные Полистовский заповедник посетила группа туроператоров из Москвы и Санкт-Петербурга. Они приехали в рамках рекламно-информационного тура #Заповедник от псковского туроператора «Атмосфера путешествий». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-слоужбе заповедника.

Гости Полистовья прогулялись по экологической тропе «Плавницкое болото», полюбовались пробуждающейся весенней природой, узнали об основных особенностях верховых болот, а также отведали обед от цевельской хозяйки Зинаиды Февралевой.

Полистовский заповедник стал первой точкой инфотура #Заповедник, далее гости отправились в Пушкинские Горы и продолжили знакомиться с самыми интересными достопримечательностями Псковской области.

Полистовский заповедник надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с туроператором «Атмосфера путешествий» и другими компаниями, и ждет в гости группы экотуристов из Пскова, Москвы и Санкт-Петербурга.

Справка: В декабре 2017 года рекламно-информационный тур #Заповедник от псковского туроператора «Атмосфера путешествий», включающий посещение экотропы «Плавницкое болото», стал победителем конкурса «Лучший туристский продукт в рамках межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебреное ожерелье России».

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