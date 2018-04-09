Россельхознадзор запретил поставки свинины из Белоруссии

19:40, 09 апреля 2018, ПАИ

Россельхознадзор с 10 апреля запрещает поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии. «В связи с выявлением в восьми случаях генетического материала вируса африканской чумы свиней (АЧС) в готовой мясной белорусской продукции, Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставки свиноводческой продукции со всей территории Белоруссии с 10 апреля 2018 года»,— говорится в сообщении Россельхознадзора. Геном вируса АЧС был обнаружен при исследовании проб продукции Гомельского мясокомбината: сосисок «Краковских» и вареной колбасы «Чесночная Смак», пишет Коммерсант.

Ограничения коснутся живых свиней, свинины и сырых свиных субпродуктов, готовой продукции. Также вводится запрет на ввоз мяса от диких кабанов, щетины, охотничьих трофеев, кормов для свиней.

Россельхознадзор сообщил, что 5 марта направил в ветеринарную службу Белоруссии письмо с просьбой уточнить эпизоотическое состояние территории страны, в том числе по африканской чуме свиней. Ответ получен не был. «Вместе с тем в телефонном режиме белорусские коллеги заверили Россельхознадзор в том, что вспышек заболевания на территории республики не отмечаетсяговорится в сообщении надзорного ведомства.— Таким образом, указанное позволяет предположить сокрытие ветеринарной службой Республики Беларусь факта присутствия вируса АЧС на территории страны».

Напомним, в последнее время Россельхознадзор начал активнее предъявлять претензии Белоруссии в части поставок пищевых продуктов. В феврале надзорное ведомство собиралось ввести временный запрет на импорт в Россию части молочного сырья из Белоруссии, но затем передумало. Позднее Россельхознадзор сообщал, что хочет ограничить импорт помидоров из Белоруссии в связи с ростом объемов поставок этих овощей, подпадающих под действие российского продуктового эмбарго. В начале апреля сообщалось о возможном запрете на ввоз картофеля из Белоруссии из-за реэкспорта египетской продукции.