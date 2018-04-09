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Культура

В «Михайловском» подготовили предложения ко Всероссийскому Пушкинскому празднику поэзии

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» подготовил ряд предложений к предстоящему Всероссийскому Пушкинскому празднику поэзии, сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе учреждения Лидия Токарева. Среди них, например, два межмузейных выставочных проекта — презентация совместной, из фондов «Михайловского» и Новгородского музея-заповедника, выставки иллюстраций к произведениям Пушкина и выставка одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника, а также выставка детских рисунков.

В проект музейной части программы также включены несколько концертов популярной классической музыки; два из них заповедник готовит совместно с московскими музыкантами из «Контрабас-квартета» с участием лауреата международных конкурсов, солистки Государственного академического Большого театра России Дарьи Зыковой (сопрано) и лауреата международных конкурсов Александр Забабуркин (виолончель). Кроме того, в музее в праздничные дни планируют провести традиционный Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2018», Всероссийский форум «Русский язык — основа культурного и нравственного развития», многое другое.

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