Псковские команды заняли 2 и 3 места в первенстве СЗФО по самбо

20:00, 09 апреля 2018, ПАИ

В Пскове 6-8 апреля проходило первенство Северо-западного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения и 2002-2003 годов рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской федерации самбо.

В соревнованиях приняло участие около 500 спортсменов из 9 регионов страны: Псковской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Архангельской, Калининградской, Вологодской областей, Республики Карелия и Республики Коми.

В первый день боролись юноши и девушки 2004-2005 г.р. В личном первенстве победительницей в весовой категории +65 кг стала Васильева Мария (Великие Луки, тренер Силакова Н.В.)

Призерами стали: среди девушек: Терешкевич Полина - в/к 37 кг, Завьялова Арина - в/к 55 кг, Саргаева Лада - в/к 65 кг, Стецюк Ксения - в/к 59 кг, Галова Ирина - в/к +65 кг, среди юношей: Логинов Александр - в/к 38 кг, Ширинов Максим - в/к 38 кг, Воронцов Владимир - в/к 42 кг, Колыванов Михаил - в/к 46 кг, Романов Иван - в/к 46 кг, Даньшов Матвей - в/к 54кг, Вакуленко Максим - в/к +71 кг.

По итогам командного первенства Псковская область заняла 2 место, пропустив вперед команду из Калининградской области.

Во второй день боролись юноши и девушки 2002-2003 г.р. В личном первенстве победителями стали: Ванюхина Плина - в/к 56 кг (Псков, тренер Алекминский Д.С.) Васильев Михаил - в/к 72 кг (Псков, тренер Алекминский Д.С.), Ключенко Никита - в/к 78 кг (Псков, тренер Фомин С.В.)

Призерами стали: среди девушек: Лабусова Любовь - в/к 44 кг, Стояновская Дарья - в/к 48 кг, Ордина Виктория - в/к 52 кг, Зыкова Евгения - в/к 70 кг и Макарова Александра - в/к +70 кг. среди юношей: Кондратьев Максим - в/к 46 кг и Лисовский Матвей - в/к +84 кг.

По итогам второго дня команда Псковской области заняла 3 место.

Победители данных соревнований получили право участия в первенстве России.