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Псковские команды заняли 2 и 3 места в первенстве СЗФО по самбо

В Пскове 6-8 апреля проходило первенство Северо-западного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения и 2002-2003 годов рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской федерации самбо.

В соревнованиях приняло участие около 500 спортсменов из 9 регионов страны: Псковской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Архангельской, Калининградской, Вологодской областей, Республики Карелия и Республики Коми.

В первый день боролись юноши и девушки 2004-2005 г.р. В личном первенстве победительницей в весовой категории +65 кг стала Васильева Мария (Великие Луки, тренер Силакова Н.В.)

Призерами стали: среди девушек: Терешкевич Полина  - в/к 37 кг, Завьялова Арина  - в/к 55 кг, Саргаева Лада  - в/к 65 кг, Стецюк Ксения  - в/к 59 кг, Галова Ирина  - в/к +65 кг, среди юношей: Логинов Александр  - в/к 38 кг, Ширинов Максим  - в/к 38 кг, Воронцов Владимир  - в/к 42 кг, Колыванов Михаил  - в/к 46 кг, Романов Иван  - в/к 46 кг, Даньшов Матвей  - в/к 54кг, Вакуленко Максим  - в/к +71 кг.

По итогам командного первенства Псковская область заняла 2 место, пропустив вперед команду из Калининградской области.

Во второй день боролись юноши и девушки 2002-2003 г.р. В личном первенстве победителями стали: Ванюхина Плина  - в/к 56 кг (Псков, тренер Алекминский Д.С.) Васильев Михаил -  в/к 72 кг (Псков, тренер Алекминский Д.С.), Ключенко Никита  - в/к 78 кг (Псков, тренер Фомин С.В.)

Призерами стали: среди девушек: Лабусова Любовь -  в/к 44 кг, Стояновская Дарья  - в/к 48 кг, Ордина Виктория  - в/к 52 кг, Зыкова Евгения  - в/к 70 кг и Макарова Александра  - в/к +70 кг. среди юношей: Кондратьев Максим  - в/к 46 кг и Лисовский Матвей  - в/к +84 кг.

По итогам второго дня команда Псковской области заняла 3 место.

Победители данных соревнований получили право участия в первенстве России.

 

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