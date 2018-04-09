В администрации Пскова прошло совещание с представителями садоводческих товариществ

20:13, 09 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 9 апреля, в администрации города прошло совещание с представителями садоводческих товариществ Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

В совещании приняли участие глава администрации Пскова Александр Братчиков, и.о. заместителя главы администрации муниципалитета, начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров, инженер по качеству УГХ Анастасия Шевченко, председатель КУМИ Лариса Морозова, начальник комитета правового обеспечения администрации Пскова Ирина Бардинова, а также председатель ПРОО «Комиссия по садоводствам» Анна Войченко, председатель Правления Псковской региональной общественной организации «Ассоциация садоводов Псковской области» Анатолий Бибаев и председатели пяти садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Главными вопросами встречи являлись: высокая кадастровая стоимость земель садоводческих товариществ города и продление «налоговых каникул».

От имени садоводов СНТ «Калиновщина» выступила Елена Воронкова, которая пожаловалась, что налоговые льготы, введенные Псковской городской Думой на 2017-2018 годы, - не достаточная мера для решения вопроса высоких налоговых платежей. Проблема заключается в большом количестве бесхозных участков, которые находятся в болотистой местности и которые никому не нужны. Так, она подчеркнула, что из 1800 участков садоводами используется только 200, но за неиспользуемые участки также надо платить.

Говоря от имени всех садоводов, она попросила помощи в решении вопроса переоценки земельных участков и в снижении земельного налога до 0,1%. Председатель ПРОО «Комиссия по садоводствам» Анна Войченко попросила продлить «налоговые каникулы», которые должны закончиться в этом году, на 2019-2020 гг. Участники встречи также предложили садоводам произвести кадастровую оценку земель, которые находятся в собственности садоводств, но не используются. Таким образом, размер платы за них может быть уменьшен.

В срок до 16 апреля администрацией города Пскова будет проведена работа по сбору информации о количестве участков в каждом СНТ, выявлены территории, которые действительно заброшены, а также площади СНТ и земель общего пользования и размер налогообложения.

Полученные данные будут направлены в Главное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области для анализа. На основании этих данных предложения по решению вопросов будут переданы врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову.