0
22:53
Псковичам напоминают: распространённая причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении
21:44
Врио губернатора провёл первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы
19:04
Командная строка
18:06
Дина Дымова о проекте #Команда2018: От вложенной энергетики зависит любое дело
17:51
Федерация автоспорта примет участие в #Команде2018 с проектами, направленными на развитие автотуризма и инфраструктуры
17:41
Ольга Родина: Мы однозначно будем принимать участие в проекте #Команда2018
17:30
«Европу», «Новое Завеличье», «Образцовый квартал» и «Пятый элемент» посетят участники очередного «Тура по новостройкам» 14 апреля
Еще новости
Общество

В Псковской области начался приём заявок на перезаключение договоров о закреплении долей квот вылова водных биоресурсов

В Псковской области начался прием заявок на перезаключение договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних водоемах Псковской области в рамках «заявительной компании 2018 года». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в государственном комитете по природопользованию и охране окружающей среды.

Лица, претендующие на переоформление договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) во внутренних водных объектах, срок действия которых истекает после 31 декабря 2018 г., должны подать с 1 апреля по 10 мая заявку в государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичам напоминают: распространённая причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении
09 апреля 2018
Псковичам напоминают: распространённая причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении
Врио губернатора провёл первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы
09 апреля 2018
Врио губернатора провёл первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы
Дина Дымова о проекте #Команда2018: От вложенной энергетики зависит любое дело
09 апреля 2018
Дина Дымова о проекте #Команда2018: От вложенной энергетики зависит любое дело
Федерация автоспорта примет участие в #Команде2018 с проектами, направленными на развитие автотуризма и инфраструктуры
09 апреля 2018
Федерация автоспорта примет участие в #Команде2018 с проектами, направленными на развитие автотуризма и инфраструктуры
Ольга Родина: Мы однозначно будем принимать участие в проекте #Команда2018
09 апреля 2018
Ольга Родина: Мы однозначно будем принимать участие в проекте #Команда2018
«Европу», «Новое Завеличье», «Образцовый квартал» и «Пятый элемент» посетят участники очередного «Тура по новостройкам» 14 апреля
09 апреля 2018
«Европу», «Новое Завеличье», «Образцовый квартал» и «Пятый элемент» посетят участники очередного «Тура по новостройкам» 14 апреля
Елена Косенкова о проекте #Команда2018: Это абсолютно правильное и актуальное предложение со стороны Михаила Ведерникова
09 апреля 2018
Елена Косенкова о проекте #Команда2018: Это абсолютно правильное и актуальное предложение со стороны Михаила Ведерникова
Сергей Елизаров заявил о готовности поддержать проект #Команда2018
09 апреля 2018
Сергей Елизаров заявил о готовности поддержать проект #Команда2018

Идет загрузка...