В Псковской области начался приём заявок на перезаключение договоров о закреплении долей квот вылова водных биоресурсов

20:18, 09 апреля 2018, ПАИ

В Псковской области начался прием заявок на перезаключение договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних водоемах Псковской области в рамках «заявительной компании 2018 года». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в государственном комитете по природопользованию и охране окружающей среды.

Лица, претендующие на переоформление договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) во внутренних водных объектах, срок действия которых истекает после 31 декабря 2018 г., должны подать с 1 апреля по 10 мая заявку в государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.