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Экономика

Заключён контракт с ФГБУ «Рослесинфорг» на разработку лесного плана и лесохозяйственных регламентов Псковской области

Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды по результатам открытого конкурса заключил контракт на разработку Лесного плана Псковской области и лесохозяйственных регламентов лесничеств области на сумму 3 650 000,00 рублей с ФГБУ «Рослесинфорг». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в государственном комитете Псковской области по природопользованию. Экономия средств при проведении торгов составила 352 000 рублей. Сэкономленные средства, которые поступили в регион по федеральной программе развития лесного хозяйства, будут направлены на другие мероприятия в сфере охраны и защиты лесов.

Лесной план как документ стратегического планирования будет содержать программу действий органов государственной власти и работников лесного хозяйства в области использования и воспроизводства лесов на 2019-2029 годы.

Разработка лесного плана в виде среднесрочной региональной программы развития лесного сектора позволит провести «справедливое» распределение лесного дохода между Российской Федерацией в качестве собственника лесов и Псковской областью, выполняющей менеджерские функции через переданные ей полномочия, и частным бизнесом, производящим лесной доход. Такой подход позволит создать совместные финансовые средства государства и частного бизнеса для ведения лесного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры при освоении лесов.

Разработка лесохозяйственных регламентов лесничеств создаст условия для осуществления практических действий намеченных в лесном плане области, выраженные требованиями к использованию, охране, защите и воспроизводству лесов.

Особенностью разработки документов лесного планирования является то, что государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды разместит проекты лесохозяйственных регламентов лесничеств и Лесного плана области на своем официальном сайте на срок не менее 30 дней для ознакомления заинтересованных лиц и принятия предложений и замечаний. С учетом поступивших предложений и замечаний будет осуществлена доработка проектов и утверждение губернатором области лесного плана Псковской области.

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