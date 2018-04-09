Жителям Палкино напомнили о пожарной безопасности

20:36, 09 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам 9 апреля в городском поселении Палкино провели очередной рейд по разъяснению требований пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Осуществлены подворовые обходы, с гражданами проведены противопожарные инструктажи. В ходе профилактического мероприятия распространены листовки и памятки о мерах пожарной безопасности. Особое внимание было уделено гражданам, в чьих жилых домах используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории района, основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов, с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.

Граждане проинформированы, что в период с 1 марта 2018 по 31 августа 2018 года на территории Псковской области организовано проведение сезонной профилактической операции «Лето», которая подразумевает подготовку населения к пожароопасному периоду 2018 года.