Правительство утвердило «дорожную карту» развития беспилотного транспорта

20:46, 09 апреля 2018, ПАИ

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое утверждает «дорожную карту» по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в сфере автомобильного транспорта «Автонет». Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, пишет Коммерсант.

План включает 75 пунктов, предусматривающих развитие и продвижение технологий беспилотного транспорта, сервисных телематических платформ, навигационных технологий, систем содействия водителю, технологий кибербезопасности, систем беспроводной связи нового поколения, технологий в сфере электротранспорта, других автотранспортных средств, использующих альтернативные виды топлива, и связанных с ними сервисов.

По каждому пункту плана установлены целевые результаты, сроки исполнения и ответственные федеральные органы исполнительной власти и организации. Реализация плана будет проходить с 2018 по 2035 год.