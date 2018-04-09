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Общество

Руководство СУ СКР по Псковской области проведёт выездные приёмы граждан в Порхове и Острове

В апреле 2018 года руководством следственного управления области планируется проведение выездных приемов граждан в Порхове и Острове по вопросам рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел о преступлениях, подследственных Следственному комитету РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В Островском межрайонном следственном отделе (г.Остров, ул. Освобождения, д.19) прием будет проводить заместитель руководителя следственного управления Больбух Дмитрий Анатольевич 17 апреля в 12.00.

В Порховском межрайонном следственном отделе (г.Порхов, ул. Кузнецова, д.43) прием будет проводить и.о. руководителя следственного управления Токарев Андрей Викторович 18 апреля в 14.00.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону «прямой линии» следственного управления тел. 8(8112) 290-602.

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