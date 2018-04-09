Псковские спортсмены завоевали четыре медали на первом этапе Кубка России по пара-бадминтону

21:08, 09 апреля 2018, ПАИ

Четыре серебряных медали привезли в Псков из чувашского Новочебоксарска с первого этапа Кубка России по пара-бадминтону спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области Екатерина Огинская и Эдуард Барканов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре.

Примечательно, что Огинская взяла серебро в личном, парном и смешанном разрядах.

Всего спортсменам предстоит в этом году три этапа Кубка страны. Показывающую стабильный результат в зале, Екатерину Огинскую, ждет поездка на этап Кубка Европы в Ирландию летом этого года.