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Спорт

Команда Пскова заняла первое место по пулевой стрельбе в финале 10-ой областной Спартакиады учащихся

В Пскове 7 апреля прошел очередной финал Десятой областной Спартакиады учащихся – соревнования по пулевой стрельбе. В соревнованиях приняли участие команды из 22 муниципалитетов, всего – 132 участника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки области.

В общекомандном первенстве призовые места распределились следующим образом: 1 место – команда г. Пскова (539 очков), 2 место – Куньинский район (529 очков), 3 место – Островский район (523 очка).

Все призовые места в личном первенстве распределились между двумя командами – г. Псков и Куньинский район.

1 место среди девушек заняла Худякова Марина из г. Пскова (95 очк.), 2 место – у Головиной Анастасии из Куньинского района, 3 место заняла Хомутова Мария из г. Пскова

Победителем соревнований у юношей стал Чучилов Никита из Куньинского района (96 очк.), Сорокин Даниил и Зубков Никита из г. Пскова заняли соответственно 2 и 3 место.

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