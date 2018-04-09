Минфин хочет с июля ввести порог €500 на беспошлинный ввоз посылок

21:32, 09 апреля 2018, ПАИ

Минфин предлагает установить порог беспошлинного ввоза посылок в Россию на уровне €500 на одного человека в месяц с 1 июля 2018 года. С января 2019 года его предлагается понизить до €200, следует из проекта постановления правительства. Размер пошлины не оговаривается, пишет Коммерсант.

Сейчас в России можно получить без уплаты пошлины посылки стоимостью до €1 тыс. и весом до 31 кг в месяц, при превышении этих значений пошлина составит 30%. В проекте постановления правительства предлагается оставить норму по весу на уровне 31 кг, а беспошлинный порог по стоимости снизить в два этапа.

Ранее сообщалось о планах понизить беспошлинный порог стоимости до €500 в месяц с 2019 года, а до €200— с 2020-го.