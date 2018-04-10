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Общество

Чистить пруды рекомендует 10 апреля народный календарь

Иларион — Выверни оглобли наступил 10 апреля. В этот день православная церковь чтит память преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского, жившего в VIII веке, сообщает сalend.ru.

Свое прозвище святой получил на Руси благодаря погоде, которая к его дню становилась совсем теплой. Считалось, что даже если снег долежал до Илариона, то теперь он точно начнет таять — причем очень быстро. Значит, пора выворачивать оглобли из саней и убирать зимний транспорт на хранение. Также в этот день полагалось чистить пруды, которые уже освободились ото льда.

На прогалинах, с которых только-только сошел снег, распускались первые весенние цветы — мать-и-мачеха. Этот цветок очень любили в народе. С ним связана такая легенда: «У одной женщины умерла любимая дочь. Потеряв самое дорогое, мать отдала всю свою ласку и тепло могиле умершей дочери. Но ни капли тепла и ласки не досталось другой девушке — падчерице этой женщины. Из чувств матери и мачехи родился цветок, листья которого всегда обращены бархатистой, теплой стороной к земле, а гладкой, холодной — к миру людей.

Из листьев мать-и-мачехи готовили на Руси разнообразные лекарственные чаи. В сочетании с алтеем и душицей это растение помогало при грудных болезнях; с малиной служило потогонным средством; при бронхите следовало заваривать мать-и-мачеху с ромашкой.

На Илариона, в день, когда появлялись первые весенние цветы, терял свою силу Степанов венок — его в старину плели 15 августа всей семьей. Венок приносили в избу и вешали в красном углу. Считалось, что он охраняет дом от хворей. Когда подступала болезнь, от венка отрывали травинки и окатывали кипятком — разносившийся при этом добрый дух цветущего луга помогал человеку одолеть недуги.

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