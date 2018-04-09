Врио губернатора провёл первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы

21:44, 09 апреля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 9 апреля, провел первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 73-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что до Дня воинской славы остается ровно месяц, и необходимо ответственно подойти к организации всех мероприятий. «Великая Отечественная война затронула каждую российскую семью, и нам всем нужно с максимальным вниманием и уважением отнестись к подготовке как самого праздника, так и к нашим дорогим ветеранам. В первую очередь это их праздник и их заслуга», — сказал он.

Особое внимание врио губернатора обратил на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов. Несмотря на сложный областной бюджет, все они будут сохранены в полном объеме. В честь Дня Победы для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, награжденных знаком «Жители блокадного Ленинграда», предусмотрена единовременная выплата из областного бюджета в размере 5 тыс рублей. Узники концлагерей, труженики тыла и вдовы к 9 мая получат по 1 тыс рублей из местных бюджетов. Около тысячи ветеранов и жителей блокадного Ленинграда обеспечены бесплатным социальным обслуживанием на дому, а 40 человек в этом году пройдут санаторно-курортное лечение.

Также руководитель региона отметил, что необходимо продолжать работу по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодня в рамках реализации Указа Президента РФ почти 4,5 тыс ветеранов уже улучшили свои жилищные условия. Сейчас ведется работа по обеспечению жильем лиц, приравненных к этой категории граждан. В этом году сертификаты на приобретение или строительство жилья получили 16 представителей старшего поколения, из них четыре — уже реализовали свое право. Порядка 10 человек планируется обеспечить сертификатами в следующем году, что позволит полностью закрыть потребность.

Также с 1 по 15 мая ветеранам будет предоставлена возможность бесплатного проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте на территории региона. Врио губернатора Михаил Ведерников поручил главам муниципалитетов совместно с работниками социальных служб проработать вопрос оказания адресной помощи ветеранам. «Может кому-то надо заменить окно, отремонтировать забор, еще что-то сделать. Нужно помочь», — поставил задачу врио губернатора.

Также участники организационного комитета обсудили план праздничных мероприятий.