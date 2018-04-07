Верховный комиссар ООН заявил о бесполезности Совбеза

21:58, 09 апреля 2018, ПАИ

Совет Безопасности ООН «парализован» и не способен повлиять на ситуацию в связи с применением химического оружия в Сирии. Об этом заявил верховный комиссар всемирной организации Зейд Раад Аль Хусейн, передает ТАСС.

По его мнению, до сих пор ответом на химатаки были «пустые слова и хилые осуждения», а «Совет Безопасности пребывал в параличе ввиду использования права вето». Аль Хусейн заявил, что некоторые государства, напрямую вовлеченные в военный конфликт в Сирии, потерпели неудачу и не остановили распространение химического оружия. По его словам, за последние пять лет такое оружие применялось в стране 35 раз.

Напомним, 7 апреля СМИ сообщили, что в сирийском городе Дума было применено химическое оружие, была сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа. США обвинили в организации химатаки Россию. Москва все обвинения отвергла.