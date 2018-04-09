Эксперты оценили ущерб от стихийных бедствий в мире

21:59, 09 апреля 2018, ПАИ

Ущерб от стихийных бедствий в 2017 году в мире оказался одним из самых значительных в материальном выражении. Как следует из доклада Центра исследований эпидемиологии бедствий Лувенского католического университета, наводнения и ураганы, а также оползни и ряд других стихийных бедствий унесли 9 503 жизни, пишет Росбалт.

Отмечается, что наибольшее число стихийных бедствий в 2017 году произошло в Азии — 136 (43% от общего числа в мире). Так, в Китае пострадали 15 млн человек, в Индии — 2,3 тыс. жертв и затронули 22,5 млн человек.

Эксперты отметили, что в целом природные катастрофы 2017 года обошлись в $314 млрд.