0
22:53
Псковичам напоминают: распространённая причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении
21:44
Врио губернатора провёл первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы
19:04
Командная строка
18:06
Дина Дымова о проекте #Команда2018: От вложенной энергетики зависит любое дело
17:51
Федерация автоспорта примет участие в #Команде2018 с проектами, направленными на развитие автотуризма и инфраструктуры
17:41
Ольга Родина: Мы однозначно будем принимать участие в проекте #Команда2018
17:30
«Европу», «Новое Завеличье», «Образцовый квартал» и «Пятый элемент» посетят участники очередного «Тура по новостройкам» 14 апреля
Еще новости
Общество

В обучении российских водителей нашли серьёзные ошибки

Госавтоинспекция внесла значительные изменения в экзаменационные билеты для будущих водителей. Речь идет о части, касающейся оказания первой медицинской помощи при ДТП — медики нашли в ней серьезные ошибки, сообщает в понедельник, 9 апреля, «Коммерсантъ».

Как поясняет издание, инструкции по оказанию медпомощи в билетах противоречат тем, что дают в автошколах. К примеру, на экзамене учащегося спрашивали, как помочь человеку при открытом переломе конечностей с артериальным кровотечением. «Правильный» ответ — наложение жгута выше раны на месте перелома. Однако в Минздраве подчеркивают, что это действие может только усугубить положение пострадавшего.

«Доходило до того, что преподаватели говорили абитуриентам, какие ответы нужно давать на экзамене, чтобы получить оценку "экзамен сдан", но предупреждали, что в реальной жизни нужно пользоваться совершенно иными методиками», — рассказывает президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Изменения также внесли в вопросы о том, как определить, жив ли пострадавший, как извлечь инородное тело из дыхательных путей, как помочь при термическом ожоге, как правильно делать сердечно-легочную реанимацию и как извлечь раненого из автомобиля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичам напоминают: распространённая причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении
09 апреля 2018
Псковичам напоминают: распространённая причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении
Врио губернатора провёл первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы
09 апреля 2018
Врио губернатора провёл первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы
Дина Дымова о проекте #Команда2018: От вложенной энергетики зависит любое дело
09 апреля 2018
Дина Дымова о проекте #Команда2018: От вложенной энергетики зависит любое дело
Федерация автоспорта примет участие в #Команде2018 с проектами, направленными на развитие автотуризма и инфраструктуры
09 апреля 2018
Федерация автоспорта примет участие в #Команде2018 с проектами, направленными на развитие автотуризма и инфраструктуры
Ольга Родина: Мы однозначно будем принимать участие в проекте #Команда2018
09 апреля 2018
Ольга Родина: Мы однозначно будем принимать участие в проекте #Команда2018
«Европу», «Новое Завеличье», «Образцовый квартал» и «Пятый элемент» посетят участники очередного «Тура по новостройкам» 14 апреля
09 апреля 2018
«Европу», «Новое Завеличье», «Образцовый квартал» и «Пятый элемент» посетят участники очередного «Тура по новостройкам» 14 апреля
Елена Косенкова о проекте #Команда2018: Это абсолютно правильное и актуальное предложение со стороны Михаила Ведерникова
09 апреля 2018
Елена Косенкова о проекте #Команда2018: Это абсолютно правильное и актуальное предложение со стороны Михаила Ведерникова
Сергей Елизаров заявил о готовности поддержать проект #Команда2018
09 апреля 2018
Сергей Елизаров заявил о готовности поддержать проект #Команда2018

Идет загрузка...