Минздрав и Минтруд введут мониторинг оказания паллиативной помощи

22:18, 09 апреля 2018, ПАИ

Минздрав и Минтруд до 1 июня 2018 года должны во всех российских регионах ввести мониторинг оказания паллиативной медицинской помощи, включая обеспечение граждан лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества, пишет Коммерсант. Такое поручение было дано ведомствам по итогам заседаний Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, который возглавляет вице-премьер РФ Ольга Голодец. Кроме того, Минздраву поручено до 1 мая 2018 года ввести систему учета пациентов, нуждающихся в получении паллиативной медицинской помощи, а до 1 июля 2018 года — подготовить программу по информированию врачей и пациентов о праве больного на получение своевременной и качественной паллиативной медицинской помощи, в том числе в части обезболивания при наличии у пациента болевого синдрома.

Напомним, на заседании 3 апреля член попечительского совета, президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер сообщила, что, согласно данным Минздрава, паллиативную помощь в 2017 году получили около 200 тыс. человек, тогда как нуждаются в ней, согласно расчетам ведомства, более 597,5 тыс. человек. Федермессер заявила, что нельзя точно рассчитать, «сколько людей паллиативную помощь получили»: «Мы не знаем, сколько людей находились одновременно и под опекой выездных служб, и под опекой стационарных. Мы не знаем, сколько раз кто госпитализировался». Кроме того, в обезболивающих препаратах в России нуждаются более 296,1 тыс. человек. Федермессер привела данные Московского эндокринного завода (крупнейший производитель обезболивающих препаратов в России), согласно которым в 2017 году обезболивающие получили 120,5 тыс. человек (41% от числа нуждающихся), однако заявила, что реальные цифры могут быть иными: «Один и тот же человек мог получить три или четыре рецепта, а мог и десять».