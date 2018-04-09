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Общество

Высланные российские дипломаты соскучились по кефиру и сочинским курортам

Дипломаты, высланные из европейских государств и США в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, скучали в командировках по российским продуктам и сочинским курортам. Об этом они рассказали журналистам на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым, пишет РИА Новости.

Большинство дипломатов вспоминали, что им не хватало черного хлеба и кефира. Некоторые скучали по борщу и катанию на лыжах в «Розе Хутор». Дипломаты отметили, что они не заводят близких друзей в командировках, потому что через определенное время все закончится.

Глава МИД пообещал, что отпуск высланных дипломатов будет недолгим.

26 марта власти США в качестве реакции на «дело Скрипалей» объявили персонами нон грата 60 представителей России, а также закрыли российское генконсульство в Сиэтле и предписали консулу покинуть страну до 25 апреля. Российских дипломатов выслали также 27 европейских стран. Москва приняла зеркальные меры.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию. Москва все обвинения в причастности к отравлению отвергает.

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