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Экономика

Правительство внесло в Госдуму законопроекты, упрощающие уничтожение контрафакта

Правительство России внесло в Государственную думу три законопроекта, упрощающие уничтожение контрафактных товаров легкой промышленности. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, пишет Коммерсант.

Правительство констатирует высокий объем незаконно ввозимых импортных промтоваров. По экспертным оценкам, объем теневого рынка товаров легкой промышленности составляет порядка 1 трлн руб.— 30% суммарного объема ввозимых и производимых на территории России товаров отрасли. Доля поставщиков, использующих схемы серого импорта, оценивается от 20 до 60%, доля продукции, реализуемой незаконно,— 10–20%. Производители одежды и обуви из кожи оценивают долю контрафакта в 40–50%.

Внесенные в Госдуму законопроекты относят затраты на уничтожение изъятых из незаконного оборота товаров к процессуальным издержкам. «Это позволит максимально оперативно производить уничтожение таких товаров в рамках рассмотрения уголовных дел и будет способствовать снижению затрат на их хранение. Предлагаемые меры направлены на сокращение объемов незаконно ввозимых и реализуемых на территории России товаров легкой промышленности, развитие российского производства»,— говорится в сообщении правительства.

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