Псковичам напоминают: распространённая причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении

22:53, 09 апреля 2018, ПАИ

Неосторожное обращение с огнём является достаточно распространенной причиной возникновения пожаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Термин «неосторожное обращение с огнём» объединяет целый ряд причин, связанных одним основным критерием – наличием открытого пламени, ставшего причиной пожара. Это может быть нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ, детская шалость с огнём, неосторожность при пользовании свечами и иными источниками открытого огня, а также – неосторожность при курении.

Так, 8 апреля 2018 года в 19.55 на пульт дежурного поступило сообщению о пожаре в деревне Врёв Островского района. На место вызова был направлен дежурный караул отдельного пожарно-спасательного поста «Воронцово» и отделение пожарно-спасательной части №21, всего 6 шесть человек на двух автоцистернах. Через 20 минут первыми прибыли на место огнеборцы пожарно-спасательного поста, затем, преодолев 38 километров, к работе подключились пожарные ПСЧ-21. На тушение пожара было подано два ствола «Б» от автоцистерны, осуществлялся подвоз воды за 450 метров от пожарного водоёма. В результате пожара сгорел жилой дом, в ходе работ был обнаружен погибшим мужчина, хозяин дома. Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении погибшего.

В связи с произошедшим, Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, как уберечь себя и близких от подобных пожаров:

постарайтесь навсегда отказаться от привычки курить;

особенно опасно курить на кровати: так вы можете заснуть, позволяя непотушенной сигарете выпасть из вашей руки, что может привести к загоранию;

не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;

никогда не оставляйте непотушенной сигарету, тушите её только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол, не поленитесь обезопасить себя и своих близких от печальных последствий;

никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты;

внимательно следите за курящими домочадцами.

Помните: пожар не возникает сам по себе. Как правило, его причина — людская халатность и беспечность в обращении с огнём. Из-за одной непотушенной сигареты, которая может упасть в постель, на деревянный пол или другие горючие вещи, можно потерять не только всё своё имущество, но и жизнь.