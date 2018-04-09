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Общество

Путин дал ордена двум американским генералам

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Ордена Дружбы двум американским астронавтам — генерал-майору Чарльзу Болдену и генерал-лейтенанту Тому Стаффорду. Документ опубликован в понедельник, 9 апреля, на Официальном интернет-портале правовой информации, пишет Лента.ру.

Награды присуждены «за большой вклад в развитие сотрудничества в области космонавтики» между Россией и США.

Кроме того, Ордена Дружбы удостоился исполнительный директор Pirelli итальянец Марко Тронкетти Проверу — «за вклад в реализацию крупных российско-итальянских экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику России».

87-летний Том Стаффорд — один из 24 человек, долетевших до Луны. Он участвовал в миссиях «Джемини-6A», «Джемини-9A», был командиром в полете «Аполлон-10» и «Аполлон» по программе «Союз» — «Аполлон». 71-летний Чарльз Болден был пилотом шаттла «Дискавери» STS-31, который вывел на орбиту космический телескоп «Хаббл». Он также принимал участие в исследовательских миссиях.

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