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Политика

«Единая Россия» запустила партийные дискуссии в регионах

«Единая Россия» запустила региональные дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию партии. Работа дискуссионных площадок продлится с 10 до 30 апреля, их итог будет представлен на Федеральной партийной конференции «Единая Россия 2026» в мае. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

На дискуссионных площадках «Единая Россия. Направление 2026» партийцы обсудят возможные пути реализации Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию «Единой России». Результатом региональной работы станет свод предложений партийных дискуссионных площадок, который планируется обсудить и представить на Федеральной партийной конференции «Единая Россия 2026» в мае.

В каждом субъекте дискуссии пройдут в два этапа – межмуниципальный и региональный. Регионы представят свои предложения и лучшие практики по реализации Послания, а также проработают основные проблемы в данной части. По словам секретаря Генсовета, обсуждение реализации Послания будет проходить в том числе в привязке к партийным проектам, партийному строительству и эффективности работы партии в решении проблем граждан и работе приемной, институту сторонников, а также привлечению в «Единую Россию» молодых лидеров и работе кадровых лифтов.

Участникам обсуждения предстоит ответить на вопросы о главных ценностях партии, том, как сделать участие в партийной жизни востребованным и важным для первичных организаций и сторонников, работу которых тоже необходимо активизировать. Также речь пойдет об использовании электронных технологий в партстроительстве и политической партийной работе, обеспечении лидерства «Единой России» в их использовании. Результаты до 30 апреля должны быть собраны ЦИК партии.

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