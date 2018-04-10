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Происшествия

За организацию азартных игр будут судить двух жителей Плюссы

В Плюсский районный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении двух жителей посёлка Плюсса, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части  2 статьи 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны группой лиц). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что в 2015 году мужчины разместили в одном из жилых домов в Плюссе игровые автоматы и, выполняя функции управляющего и администратора-кассира, получали от граждан деньги от незаконной деятельности.

Санкция части 2 статьи 171.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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