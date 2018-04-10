Медицинские вопросы на экзамене на водительское удостоверение изменят

14:33, 10 апреля 2018, ПАИ

Глава ГИБДД Михаил Черников предложил изменить медицинские вопросы в экзамене на водительское удостоверение. Соответствующее письмо направлено в региональные подразделения инспекции, сообщает газета «Известия».

В экзамене будут изменены формулировки и варианты ответов на 15 вопросов, касающихся медицинской части.

Из билетов предлагается удалить вопрос, который предполагал, что на место перелома накладывается жгут, и внести новый — о том, как оказать первую помощь при обморожении и переохлаждении. Как уточнили в ГИБДД, будущие водители сдают экзамен по обновленным вопросам с 3 апреля. Все замечания в обновленных вопросах учтены.

По словам ведущего научного сотрудника ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Леонида Дежурного, ранее претендентам в водители перед экзаменом приходилось заучивать информацию, воспользовавшись которой можно было даже навредить пострадавшему.

Президент Международной организации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева отметила, что в новых билетах правильно описаны алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации, правила наложения жгута при артериальном кровотечении и многие другие очень серьезные вопросы, которые ранее содержали ошибки.