Загрузка российских морских портов достигла 10-летнего максимума

09:19, 10 апреля 2018, ПАИ

Российские морские порты за прошлый год нарастили свою загрузку до 76,7%, достигнув наивысшего за последние десять лет показателя, сообщает газета «Известия».

Если в 2017 общие мощности портов увеличились до 1 тыс. 25 млн тонн, то в текущем году этот показатель достигнет 1 тыс. 48 млн тонн. Увеличение оборота эксперты объясняют в первую очередь ростом перевалки зерна, угля и удобрений. Кроме того, появились новые терминалы по отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) в Ямало-Ненецком автономном округе и Калининграде, увеличились мощности портов Восточный и Мурманск.

Согласно принятой правительством «дорожной карте», в ближайшие два года новые порты появятся также на Балтике, Баренцевом и Белом морях. По прогнозу экспертов, рост загрузки российских портов, с учетом стабильного зарубежного спроса на нефтепродукты и зерно, к 2022 году может составить 84%.