Пскович завоевал «бронзу» на Всероссийском турнире по пара-каратэ

13:03, 10 апреля 2018, ПАИ

Псковский спортсмен городской Федерации Каратэ Валерий Гаврилов занял третье место на Всероссийском отборочном турнире (WKF) по пара-каратэ, который прошел 7 апреля в городе Клин Московской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации каратэ Пскова.

На торжественной церемонии открытия соревнований с приветственным словом выступили президент Московской областной Федерации каратэ Андрей Алексеев и глава Клинского района Московской области Алена Сокольская.

В турнире приняли участие более 40 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из 9 городов: Клин, Высоковск, Солнечногорск, Орехово-Зуево, Лобня, Москва, Псков, Калининград, Челябинск. Турнир определил кандидатов в национальную сборную для участия в Чемпионате Европы по пара-каратэ в рамках 53-го Чемпионата Европы по каратэ, который пройдет с 10 по 13 мая в Сербии.

Псковскую область представлял спортсмен Федерации каратэ города Пскова Валерий Гаврилов (личный тренер Дьяков Дмитрий) в категории «Ката» у спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Спортсмен занял 3 место в категории «Ката».

«На сегодняшний день в России пара-карате не является официальным видом спорта и только проходит все необходимые согласования. Любой новый вид спорта проходит процедуру согласования в Министерстве спорта. Спорт не может появиться из ниоткуда, и до аккредитации спорт развивается за счет энтузиастов и единомышленников. Включение пара-карате в программу паралимпийских игр тесно связано с включением карате WKF в Олимпийские игры. Хочу напомнить, что в 2020 году карате WKF будет представлено как пробный вид на Олимпиаде в Токио. Мы в числе первых регионов, кто начал развивать данную дисциплину и сегодня у нас первый существенный результат», - рассказал председатель Федерации каратэ города Пскова Антон Потебня.

«Валерий Гаврилов показал достойный результат, учитывая сроки его подготовки. У него есть шанс поехать на европейские соревнования. В работе со спортсменом-колясочником мы используем средства и методы современной физической терапии: кинезиотейпирование, миостимуляция мышц, механотерапию и прочее оборудование, установленное в отделении медицинской реабилитации городской больницы. Направление пара-каратэ выбрано нами в качестве дополнения к основным терапевтическим действиям. За полгода плодотворной работы, мы видим результат, на котором не остановимся», - рассказал Дмитрий Дьяков.