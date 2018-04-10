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Говядину неизвестного происхождения попытались ввезти в Псковскую область граждане Белоруссии

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали двух граждан Белоруссии при попытке незаконного ввоза на территорию Российской Федерации груза без необходимых товарно-сопроводительных документов и ветеринарных сертификатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Два автомобиля марки «Мерседес» с грузом были остановлены возле населенного пункта Стайки Невельского района при пересечении российско-белорусской государственной границы. В машинах  находились около десяти тонн говядины.

Водители транспортных средств не смогли предоставить необходимых товарно-сопроводительных документов на перевозимую продукцию. Несмотря на многочисленные нарушения транспортировки, задержанные планировали реализовать груз в Санкт-Петербурге.

Мясная продукция и водители транспортных средств переданы специалистам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

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