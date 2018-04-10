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Происшествия

Дорогу Уда - Райская частично затопило в Бежаницком районе

9 апреля в 18:10 в результате подъема уровня воды в реках Ашевка и Уда произошло частичное подтопление местной дороги Уда - Райская в Бежаницком районе.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в деревне Райская, где живут 13 человек, вода подходит к жилым домам, существует вероятность подтопления придомовых территорий.

Население обеспечено месячным запасом продовольствия и предметами первой необходимости. Для осуществления эвакуации из зоны возможного подтопления у местных жителей имеются надувные лодки. На данный момент эвакуация не требуется.

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