Дорогу Уда - Райская частично затопило в Бежаницком районе
9 апреля в 18:10 в результате подъема уровня воды в реках Ашевка и Уда произошло частичное подтопление местной дороги Уда - Райская в Бежаницком районе.
Как стало известно Псковскому агентству информации, в деревне Райская, где живут 13 человек, вода подходит к жилым домам, существует вероятность подтопления придомовых территорий.
Население обеспечено месячным запасом продовольствия и предметами первой необходимости. Для осуществления эвакуации из зоны возможного подтопления у местных жителей имеются надувные лодки. На данный момент эвакуация не требуется.