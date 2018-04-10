«Проверки на дорогах» провели гдовские приставы вместе с инспекторами ГИБДД

13:07, 10 апреля 2018, ПАИ

Судебные приставы-исполнители ОСП Гдовского района вместе с инспекторами ГИБДД провели «Проверки на дорогах», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.

В ходе рейда прошло объединение усилий двух федеральных структур по выявлению должников и повышению безопасности дорожного движения.

«Вместе с инспекторами ГИБДД мы проверяли автолюбителей на долги, раздавали и расклеивали специальные листовки с информацией о том, где в случае чего, можно узнать о своей задолженности, – пояснила начальник ОСП Гдовского района Галина Иванова. – Жители проявляли интерес, подходили и просили проверить себя по Банку данных исполнительных производств. А благодаря тому, что в рейде с нами был рабочий ноутбук с базой АИС ФССП, это позволило быстро и оперативно проверить всех желающих на предмет долгов. В ходе проверки был выявлен один должник, но он сразу же предоставил квитанцию об оплате своего штрафа».

Также, судебные приставы с помощью приложения ФССП «Мобильный розыск» проверили 24 автомобиля, находящихся поблизости места дислокации рейда, но должников среди них не оказалось.

Как отметили в пресс-службе, такие рейды судебных приставов с сотрудниками ГИБДД являются постоянными и проводятся на всей территории Псковской области. Попадая в такой рейд, автолюбитель может сразу же оплатить свой штраф ГИБДД, или какого-либо другого ведомства и организации, который оказался уже на исполнении у судебных приставов.