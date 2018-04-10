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Общество

Прокуратура объявила предостережение главе Печорского района

Районный прокурор объявил предостережение главе Печорского района о недопустимости нарушений требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Основанием для этого стали результаты проведенной прокуратурой Печорского района проверки соблюдения федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Было установлено, что Собрание депутатов Печорского района в единой информационной системе в сфере закупок разместило аукционную документацию, в том числе проект контракта, на приобретение квартиры в Печорах с целью обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в который включили пункты, освобождающие муниципалитет от уплаты подрядчику неустойки (пени, штрафа) и других санкций, связанных с несвоевременной оплатой жилого помещения, в случае недостатка финансирования из областного и федерального бюджета.

Отмечается, что включение вышеуказанных положений в контракт нарушает часть 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», регламентирующую наступление ответственности заказчика (муниципалитета) в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

Таким образом, в случае заключения контракта в указанном виде, главой муниципального образования «Печорский района» будут допущены существенные нарушения норм федерального законодательства.

 

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