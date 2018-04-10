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Общество

Пасхальный молодёжный фестиваль в Пскове определился с площадками

15 апреля на стадионе «Машиностроитель» в Пскове стартует Пасхальный молодежный фестиваль-ярмарка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, сформирована схема размещения интерактивных площадок фестиваля.

Торговые ремесленные ряды и часть интерактивных площадок начнут работу с 11:00. Торжественное открытие с участием официальных лиц города и представителей духовенства запланировано на 13:00. Далее эстафету празднования подхватят псковские рестораторы. Средства от продажи эксклюзивных куличей и другой продукции фестиваля-ярмарки будут переданы семье Даши Ардашевой, которая нуждается в дорогостоящем лечении.

Торговые ряды, концертная площадка и места для увлекательных состязаний разместятся вокруг и внутри эскпоцентра, предоставленного Фондом гарантий и развития предпринимательства Псковской области. Так, слева от входа на стадион развернутся площадки, где можно будет покатать пасхальные яйца и посоревноваться в скорости, силе и ловкости на пасхальных спортивных соревнованиях. Напротив входа в экспоцентр расположится Пасхальная сказочная площадка. В программе фестиваля: стрельба в лучном тире, фото с хищными птицами, участие в научных экспериментах и многое другое.

Внутри экспоцентра будут работать ряды ремесленников, мастер-классы по раскрашиванию яиц и изготовлению пасхальных кукол, а будет работать площадка с бесплатными пасхальными угощениями.

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