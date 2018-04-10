Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Пскове, Великих Луках и Порхове

10:44, 10 апреля 2018, ПАИ

В Пскове, Великих Луках и Порхове полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 9 апреля, в Пскове в микрорайоне «Кресты» стражи порядка остановили ВАЗ-21063, которым управлял нетрезвый 20-летний житель Псковского района.

Днем ранее, 8 апреля, в Великих Луках по проспекту Гагарина на автомобиле «Ауди» ехал 29-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одного нетрезвого водителя задержали в Порхове. 9 апреля у дома по улице Красноармейская Слобода полицейские остановили «Шевроле». Выяснилось, что за рулем иномарки находилась нетрезвая 31-летняя местная жительница. По данным фактам полицией ведутся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.