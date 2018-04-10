Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в Великих Луках

10:13, 10 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки проводят проверку по факту обнаружения в одном из местных финансовых учреждений пятитысячной банкноты с признаками подделки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, поступила она в выручке из одного из магазинов.

В связи с этим полиция напоминает гражданам о порядке действий при выявлении фальшивых денежных знаков:

- постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра;

- незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если Вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление;

- если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку);

- ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции;

- случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации;

- категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать её вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности.