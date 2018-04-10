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Кубок губернатора Псковской области будет разыгран на этапе Чемпионата России по ралли

В рамках 3-го этапа Чемпионата России  - ралли «Пушкинские Горы-2018» будет разыгран Кубок губернатора Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент региональной Федерации автоспорта Олег Мыслевич.

По его словам, впервые официальная церемония открытия ралли состоится в Островском районе на базе «Юность», там же пройдёт и первый скоростной участок. Его проложат по лыжероллерной трассе «Юности», протяжённость составит 1,5 километра, будет установлен искусственный трамплин. Экипаж, показавший лучшее время на этом скоростном участке, и получит Кубок губернатора.

После этого участники гонки отправятся в Новоржев, по пути, в Пушкинских Горах, состоится церемония возложения цветов к памятнику Александру Пушкину.

Основная часть соревнований традиционно пройдёт по дорогам Новоржевского, Бежаницкого и Опочецкого районов.

Напомним, что ралли «Пушкинские Горы-2018» пройдет с 17 по 20 мая. Оно будет также носить статус отборочного этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа  по ралли и второго этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского».

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