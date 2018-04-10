Владимир Лавренов о наркограффити на администрации Псковского района: Угробили здание

10:23, 10 апреля 2018, ПАИ

Глава Псковского района Владимир Лавренов прокомментировал Псковскому агентству информации граффити со ссылкой на канал продажи наркотиков через интернет, которое прошедшей ночью появилось на здании администрации муниципалитета на улице Олега Кошевого, 4.

«Подобное граффити появилось не только у нас, но и на близлежащих зданиях. Они тут прошли по всей улице. Будем пытаться стереть, закрасить. Угробили здание, конечно... Камера видеонаблюдения как раз не захватывает этот угол. Да и что камера? В банкоматах камеры тоже стоят, и банкоматы грабят», - отметил он.

Напомним, такого рода граффити уже не в первый раз наносятся на фасады домов в Пскове злоумышленниками. Так, в конце августа 2017 года на фасады домов в центре Пскова были нанесены многочисленные граффити с призывом к употреблению запрещенных наркотических средств и адресами интернет-сайтов и групп в социальных сетях. 3 сентября сотрудники полиции задержали с поличным двух молодых людей, рисовавших эти граффити. По их словам, в одной из социальных сетей они получили анонимное предложение о работе.

В декабре 2017 года на заседании областной антинаркотической комиссии представитель УМВД России по Псковской области сообщил, что направленные в адрес управляющих компаний письма с предписанием удалить со стен зданий надписи, сообщающие о каналах продажи наркотиков, остались без внимания.

В связи с этим врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил главе администрации города Пскова Александру Братчикову в кратчайшие сроки принять соответствующие меры. «Задача управляющих компаний содержать здания в порядке. Либо они эту обязанность выполняют, либо мы найдем более ответственные компании. Так им и передайте. Из 117 предписаний 52 не выполнено. Возьмите этот вопрос на личный контроль и приведите их в чувство», - заявил Михаил Ведерников.