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Общество

Псковский и Печорский районы подписали с «Почтой России» соглашение об обслуживании жителей труднодоступных мест

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова подписано соглашение об оказании почтовых услуг в труднодоступных населенных пунктах региона. Речь идет о местностях в Псковском и Печорском районах, в том числе острове имени Залита, деревнях Теребище, Крупп, Киршино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соглашение о взаимодействии под руководством Государственного комитета Псковской области по транспорту подписали администрации Псковского и Печорского районов и УФПС Псковской области — филиал ФГУП «Почта России». Документ устанавливает порядок действий в случае, когда доставка сотрудников псковского филиала «Почты России» невозможна имеющимися в филиале транспортными средствами.

Кроме того, разработанный порядок позволит бесперебойно обеспечивать доступность почтовых услуг, доставку социальных выплат и пенсий в труднодоступных населенных пунктах в период действия ограничительных мер по выходу на лед Псковского озера.

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