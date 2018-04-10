Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ

10:36, 10 апреля 2018, ПАИ

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления ФСБ России по Псковской области пресечена противоправная деятельность трансграничной организованной преступной группы, состоящей из граждан Российской Федерации, специализирующихся на организации незаконной миграции. Об этом Псковскому агентству информаци сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам рассмотрения уголовного дела приговором Островского районного суда подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 (организация группой лиц незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ или незаконного транзитного проезда через территорию РФ) Уголовного кодекса Российской Федерации, и приговорены к различным срокам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.