0
10:36
Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ
10:23
Владимир Лавренов о наркограффити на администрации Псковского района: Угробили здание
10:06
ФОТОФАКТ: Граффити со ссылкой на канал продажи наркотиков через интернет появилось на здании администрации Псковского района
09:24
Палы травы выявлены в Себежском и Псковском районах
14:33
Игрок ХК «Автофаворит» избил судью в ходе матча в Пскове (ВИДЕО)
20:23
В Германии грузовик протаранил летнюю веранду кафе: 4 человека погибли, десятки пострадали
17:11
На площади Героев-десантников в Пскове Toyota столкнулась с УАЗом
Еще новости
Происшествия

Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления ФСБ России по Псковской области пресечена противоправная деятельность трансграничной организованной преступной группы, состоящей из граждан Российской Федерации, специализирующихся на организации незаконной миграции. Об этом Псковскому агентству информаци сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам рассмотрения уголовного дела приговором Островского районного суда подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 (организация группой лиц незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ или незаконного транзитного проезда через территорию РФ) Уголовного кодекса Российской Федерации, и приговорены к различным срокам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ
10 апреля 2018
Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ
Владимир Лавренов о наркограффити на администрации Псковского района: Угробили здание
10 апреля 2018
Владимир Лавренов о наркограффити на администрации Псковского района: Угробили здание 1
ФОТОФАКТ: Граффити со ссылкой на канал продажи наркотиков через интернет появилось на здании администрации Псковского района
10 апреля 2018
ФОТОФАКТ: Граффити со ссылкой на канал продажи наркотиков через интернет появилось на здании администрации Псковского района 2
Палы травы выявлены в Себежском и Псковском районах
10 апреля 2018
Палы травы выявлены в Себежском и Псковском районах
Игрок ХК «Автофаворит» избил судью в ходе матча в Пскове (ВИДЕО)
09 апреля 2018
Игрок ХК «Автофаворит» избил судью в ходе матча в Пскове (ВИДЕО) 7
В Германии грузовик протаранил летнюю веранду кафе: 4 человека погибли, десятки пострадали
07 апреля 2018
В Германии грузовик протаранил летнюю веранду кафе: 4 человека погибли, десятки пострадали
На площади Героев-десантников в Пскове Toyota столкнулась с УАЗом
07 апреля 2018
На площади Героев-десантников в Пскове Toyota столкнулась с УАЗом 1
В Пскове в районе улицы Труда обнаружен труп подростка
07 апреля 2018
В Пскове в районе улицы Труда обнаружен труп подростка 9

Идет загрузка...